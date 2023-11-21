Kars'ın Arpaçay ilçesinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kapalı köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, özel idare ekibince kurtarıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın kapandığı Taşbaşı köy yolunda mahsur kalan kişiler, Arpaçay Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kapalı köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, özel idare ekibince kurtarıldı.

Taşbaşı köy yolu, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda bir araçtaki 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yoğun tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araca ulaştı.

Yolda yapılan çalışmanın ardından araç, içindekilerle kurtarıldı.

Özel idare şantiye şefi Ali Çobanoğlu, AA muhabirine, bölgede yoğun tipinin etkili olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz 7/24 çalışmasını sürdürüyor, kar yağışının ardından tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtık, yolda kalan vatandaşlarımızı kurtardık." diye konuştu.