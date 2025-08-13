"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu

'Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin' diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Bir vatandaş, pazarlarda kadınlara laf atıldığını ve kalitesiz ürün satıldığını söyleyerek, "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin. 10 kilo domates aldım, 3 kilosu çürük; ben domatesin değil, şerefsizliğin peşindeyim" dedi.

Bir vatandaş, pazarlarda yaşanan taciz ve kalitesiz ürün satışıyla ilgili tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Konuyla ilgili bir video çekip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Açık ve net konuşuyorum, pazara göndermeyin. İnanılmaz rezillikler dönüyor" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN ARKALARINDAN LAF ATIYORLAR"

Pazarcıların kadın müşterilere yönelik uygunsuz tavırlarından şikayet eden vatandaş, "O kadar ne konuştuğunu bilmeyen, imalı konuşan pazarcı var ki… Kadınların arkalarından laf atıyorlar, üründen şikayetçi olan kadınları bastırıyorlar" dedi.

"ŞEREFSİZLİĞİN PEŞİNDEYİM"

Yaşadığı olayı da anlatan vatandaş, "10 kilo domates aldım, 3 kilosu çürük çıktı. Ben 3 kilo domatesin değil, şerefsizliğin, namussuzluğun peşindeyim" sözleriyle pazarlardaki hem ahlaki hem de ticari sorunlara dikkat çekti.

Doğru söylüyor. Ben bir tanesini yakaladım ve gereğini yaptım. Küçük yer olduğu için aynı gün toparlandı ve son kez gelmiş oldu. Diğer esnaflar bana destek olunca tutunamadı.

