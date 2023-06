Kurbanları dernekler aracılığyla paylaşmak isteyen vatandaşlar. Kurban kesimi ve dağıtımıyla ilgili yetkili dernekleri araştırıyor. Peki, Kardeş Eli Derneği kimin, güvenilir mi? Kardeş Eli hangi cemaate bağlı? Kardeş Eli insani yardım derneği güvenilir mi?

KARDEŞ ELİ DERNEĞİ KİMİN, KURUCUSU KİM, GÜVENİLİR Mİ?

Yeryüzünde paylaşma ve yardımlaşmanın egemen olması için kardeşlik bilinciyle dünyanın her yerinde muhtaç ve mazlum bütün insanlara ihtiyaç duydukları yardımları gerçekleştirerek her insanın iyi yaşam şartlarında yaşamasına öncülük etmek. İnsan haklarını ihlal eden her türlü politika ve ideolojiye karşı insanlığın yanında olarak gerekli çalışmaları gerçekleştirmektir.

Savaşların, doğal afetlerin ve kıtlıkların neden olduğu olumsuzluklara karşı insanlara sürdürülebilir proje ve desteklerle yardım etmek.Yardıma ihtiyacı olan bölge ve insanların sesini duyurmak.Kalıcı eserler ile sürdürülebilir projeler geliştirerek yardıma ihtiyacı olan bölgelerin desteksiz kalkınmalarına yardımcı olmak.

KARDEŞ ELİ HANGİ CEMAATE BAĞLI?

Derneğin hiçbir cemaat, siyasi bir kuruluş yada ideoloji, gurup ile bağlantısı bulunmamaktadır. Kardeş Eli Derneği bağışçılarımızın destekleri ile "insanlık için" hizmet çalışmaları yapmaktadır. Türk hukuk sistemi çerçevesinde kurulmuş olan bir kuruluştur. Kurumumuzun kuruluş gayesi her nerede olursa olsun din, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmeksizin yardıma muhtaç ihtiyaç insanlar için çalışmaktır.