Karamürsel'de patates ve soğan yüklü kamyon şarampole devrildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonun kasasındaki patates ve soğan çuvalları ağaçlık alana saçıldı. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Tepeköy Mahallesi Şafak Sokak'ta ilerleyen T.M. idaresindeki 77 AAE 382 plakalı kamyon, rampa çıkarken geri kaçması nedeniyle şarampole devrildi.
Bu sırada araçtan atlayan sürücü yaralandı, kasadaki patates ve soğan çuvalları ağaçlık alana saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon, daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.