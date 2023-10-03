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Karamürsel'de patates ve soğan yüklü kamyon şarampole devrildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonun kasasındaki patates ve soğan çuvalları ağaçlık alana saçıldı. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.