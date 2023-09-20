Karaman'da Otomobil Takla Attı: Faciayı Önleyen Durakta Kimse Yoktu

Karaman'da motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada durakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Karaman'da motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada durakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 70 AAJ 313 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden önüne motosiklet çıktı. Sürücünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki otobüs durağına çarparak takla attı. İhbar zerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası otomobil ve durakta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN