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Karaman'da 7. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ Konutları'nda 7. katta bulunan evinin camını silen Münevver Bilir, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bilir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bilir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Karaman'da 7. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti.

Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ Konutları'nda 7. katta bulunan evinin camını silen Münevver Bilir, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bilir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Yaşam

Başakşehir Karaman Yaşam Haberler

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