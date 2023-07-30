Karaman'da 7. kattaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ Konutları'nda 7. katta bulunan evinin camını silen Münevver Bilir, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bilir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bilir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.