Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı

Karadeniz'in en büyük gençlik festivali Rize'de büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çaykur Rizespor'un taraftar grubu 'Cümle Alem'in düzenlediği etkinlikte Melek Mosso ve Sefo sahne aldı; 50 bini aşkın katılımcı unutulmaz bir gece yaşadı. 21 milyon TL'lik organizasyonun tüm masrafları ise Sedat Peker tarafından karşılandı.

Karadeniz'in son yıllardaki en büyük ve kalabalık festivali, Rize'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Çaykur Rizespor'un taraftar grubu "Cümle Âlem Taraftar Grubu" tarafından düzenlenen gençlik eğlence programı, büyük bir coşkuya sahne oldu. 50 binden fazla kişi, Çay Çarşısı'nın karşısında toplandı.

MELEK MOSSO VE SEFO'DAN UNUTULMAZ GECE

Etkinlikte sahne alan ünlü sanatçılar Melek Mosso ve Sefo, etkinliğe yoğun ilgi gösteren gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılar, sahne performanslarıyla izleyenleri adeta mest etti. Yaklaşık 3 saat süren konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi.

TÜM MASRAFLARI SEDAT PEKER ÜSTLENDİ

Öte yandan, düzenlenmesi için 21 milyon TL harcanan etkinliğin tüm masraflarını Sedat Peker üstlendi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Ne yani 50 bin kişinin katıldığı Rize konseri 21 milyon mu tutuyor? O zaman Ankara gibi büyük şehirin 29 Ekimde daha detaylı iki farklı konser için harcadığı 40 küsür milyon nasıl vurgun diye haber yapılıyor.

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

21 milyonu mu karşıladı? Karşıladı mı 21 milyonu?

Haber YorumlarıDeniz Salman:

reise helal olsun dısarda ama gönlü türkiyede

