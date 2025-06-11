Karaçay Şelalesi Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Karaçay Şelalesi Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor
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Osmaniye'nin doğal güzelliğiyle bilinen Karaçay Şelalesi, dronla görüntülendi. 25 metre yükseklikten dökülen şelale, Kurban Bayramı tatilinde bölge halkının ilgisini çekti. Şelaleye ulaşım kolaylaştırılıyor.

OSMANİYE'nin doğal güzelliğiyle öne çıkan, Amanos Dağları'nın eteğindeki Karaçay Şelalesi, dronla görüntülendi. Şelale, vadi içerisindeki doğal yapısı ve etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen Karaçay Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde Osmaniyelilerin uğrak noktası oldu. Ağaçlarla kaplı doğanın içinden geçen, 45 dakikalık bir yürüyüşle Karaçay'a ulaşanlar, şelalenin soğuk suyuna girip serinleme imkanı buldu. Karaçay Şelalesi, bölgenin doğal cazibe merkezlerinden biri haline gelirken, son dönemde doğa tutkunlarının da gözde rotalarından biri oldu. Osmaniye Belediyesi, vatandaşların bu eşsiz manzarayı daha kolay görebilmesi için Karaçay Şelalesi Kanyon Yürüyüş Yolu Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte doğaseverlere daha konforlu ve güvenli bir yürüyüş rotası sunulması hedefleniyor. Şehrin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında bölgede modern ve güvenli yürüyüş yolları inşa edilirken, ziyaretçiler hem kolay ulaşım imkanına kavuşacak hem de doğayla iç içe huzurlu bir deneyim yaşayabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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