Karacasu'da Zeytinyağı Fabrikası Tartışması

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yerleşim yerlerine yakın olduğu gerekçesiyle kurulması planlanan zeytinyağı sıkım fabrikasına karşı imza kampanyası başlattı. Yerleşim yerlerine 150 metre mesafede fabrika kurulmasının yanlış olduğunu belirten Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran, "Biz fabrikaya karşı değiliz. Yerine karşıyız. Burada kurulacak fabrika gerek oluşacak koku ve gerek gürültü açısından bizleri zor durumda bırakacak. Bu sebeple istemiyoruz" dedi.

Aydın Karacasu halkı, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Akkın'ın kendi arazisine kurmayı planladığı zeytinyağı sıkım fabrikasına yerleşim yerine yakın olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

"İKİ MAHALLEYİ ETKİLEYECEK"

Mahalle halkı adına konuşan Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran, şunları söyledi:

"Mahallemizde zeytinyağı fabrikası kurulacağına dair duyum aldık. Bu zeytinyağı fabrikası kurulması düşünülen arazi yerleşim yerlerine 50 metre mesafede. Aşağısında çömlek atölyeleri ve evler, yukarıda 150-200 metre mesafede de yerleşim alanları bulunmaktadır. Ayrıca fabrikanın yapılacağı yerin az ilerisinde dere var. Derenin karşısında Yaylalı Mahallesi evleri var. Buradan esecek rüzgar ilçe sanayisini ve çarşısını da etkileyecek. Oralarda yaşayanlar da bu yerin yanlış olduğunu dile getiriyorlar. Kendileri de burada zaten. Biz fabrikanın yapılmasına karşı değiliz. Şu an yapılacak olan yer konum olarak yanlış. Bu yer şehir içinde kalan bir yer.

"ŞEHİR DIŞINA YAPILMALI"

1980'li yıllarda Karacasu'da kurulan bir kooperatife ait zeytinyağı fabrikası şehrin göbeğinde kaldı. Burayı şu an kaldıramıyorlar. Çünkü zamanında verilmiş ruhsatı iptal olmuyor. Böyle bir sorunu yaşamamak için mahalle sakinleri buraya fabrika kurulmasını istemiyorlar. Fabrikanın kara su kokusu, prina kokusu, 24 saat çalışacak olması sebebiyle gürültüsü, ayrıca yağ sıktırmaya gelecek araçların gece gündüz demeden oluşturacağı gürültü bu sebeplerle biz buraya fabrika kurulmasını tasvip etmiyoruz. Bu sebeple mahalleliden gelen talepler doğrultusunda dilekçelerimizi yazıp gerekli resmi kurumlara göndermek üzere imza kampanyası başlattık. Şu ana kadar çok sayıda imza veren kardeşlerimiz oldu. Bunları gerekli yerlere göndereceğiz. Başta da söyledim biz buraya fabrika kurulmasına karşı değiliz, biz konum olarak yanlış diyoruz. Buraya fabrika yapacak olanlar şehir dışında bir yere yaparlarsa daha iyi olur.

"İLERİDE BURADA YAŞAM ALANI ARTABİLİR"

Şu ana kadar izinleri almak için belli girişimlerde bulunulmuş. Biz yapılmasına karşı değiliz, yapılsın. Memlekete çakılacak tek bir çivi bile değerli. Ama burası yer ve konum olarak yanlış. Ayrıca Karacasu'ya şöyle baktığımızda konut yapılabilecek yer sıkıntısı var. İlerleyen yıllarda buralar imara açılabilir. O zaman burada fabrika olursa buraya yaşamaya gelen olur mu? Biz konum olarak yanlış diyoruz. Umarım buraya fabrika yapmayı düşünen kişi ya da kişilere söyledik. Umarım bizim ciddiyetimizi anlarlar. Bu yerden vazgeçip başka yere yaparlar."

Girişimci Fatih Akkın'ın ise herhangi bir gürültü ve koku oluşturmayacak son teknoloji kapalı sistem kurarak ilçeye istihdam oluşturmak istediğini söylediği öğrenildi.