Karabük'te otomobil Filyos Çayı'na uçtu: 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bisikletliye çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobilin Filyos Çayı'na uçması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karşıyaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan F.Ç. idaresindeki 41 AHR 822 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak Filyos Çayı'na uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü ile birlikte bulunan eşi H.Ç. ile 2 aylık bebekleri A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odyolog olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK