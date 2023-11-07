Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Karabük Yüzme Havuzu önünde, ikinci kaza ise Safranbolu ilçesinde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 34 CYS 838 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Karabük Yüzme Havuzu önünden yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan D.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı D.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Safranbolu ilçesindeki kazada ise R.S. yönetimindeki 78 SS 405 plakalı otomobil, Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi Güven Kavşağı'nda Ö.O'nun kullandığı 78 SE 488 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü R.S, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.