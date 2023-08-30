Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin çelenk koymasıyla başlayan kutlamalar, halk oyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle devam etti.

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından Atatürk köşesine çelenk konulması ile başladı. Daha sonra Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul ederken etkinlik Kemal Güneş Caddesi'nde devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören halk oyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle sürdü. Programda komandoların geçiş töreni vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Törene, Vali Mustafa Yavuz, Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Cevdet Akay, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ile komandolar katıldı. - KARABÜK