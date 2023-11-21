Kar Yağışı Yaylacıları Erken Dönüşe Zorladı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaylacılar, kar yağışının etkili olması nedeniyle erken dönüş yapmak zorunda kaldı. Yaylacılar, hayvanlarını otlatmak için gittikleri bölgede karla kaplı alan bulamayınca Şeyhşaban Mahallesi'ndeki ahırlarına geri döndü.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaylacılar bulunduğu bölgede kar yağışının etkili olması nedeniyle erken dönüş yaptı.
Yaylacıların hayvanlarını otlatmak için bahar aylarında gittiği Şeyhşaban Mahallesi Sarıgöl mevkisinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının bu yıl erken gelmesiyle hayvanlarını otlatacak alan bulamayan yaylacılar, zorlu yolculuğun ardından hayvanlarını Şeyhşaban Mahallesi'ndeki ahırlarına ulaştırdı.
Kaynak: AA / Yaşam