Haberler ›› Yaşam ›› Kar Yağışı Yaylacıları Erken Dönüşe Zorladı

Kar Yağışı Yaylacıları Erken Dönüşe Zorladı

21 Kasım 2023 11:33 , Son Güncelleme: 11:34 Yaşam Haberleri Abone Ol

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaylacılar, kar yağışının etkili olması nedeniyle erken dönüş yapmak zorunda kaldı. Yaylacılar, hayvanlarını otlatmak için gittikleri bölgede karla kaplı alan bulamayınca Şeyhşaban Mahallesi'ndeki ahırlarına geri döndü.