Kar Yağışı Sonrası Domuz Sürüsü Yol Arasında Yiyecek Aradı

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te yoğun kar yağışı sonrası domuz sürüsü yiyecek aramak için karayoluna indi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te yoğun kar yağışı sonrası domuz sürüsü yiyecek aramak için karayoluna indi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Keles'te yiyecek aramak için domuz ailesi yola indi. O sırada aracıyla yolda seyir halinde olan bir vatandaş, durarak domuz sürüsüne yol verdi. Sürü, yolda duran arabaya aldırış etmeden karşıya geçti. Domuz ailesini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.