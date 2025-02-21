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Kar keyfi kötü bitti! Halayla başladı, kavgaya döndü

Kar keyfi kötü bitti! Halayla başladı, kavgaya döndü
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İstanbul'da dün gece yoğun kar yağışı sonrası sokaklara çıkan vatandaşlar, kar topu oynayıp halay çekmeye başladı. Ancak neşeli görüntüler kısa sürdü ve halay kavgaya döndü. Sultangazi'deki Ordu Caddesi'nde toplanan bir grup, uzun süre halay çekti. Ancak bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olaylar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, sokaklara akın etti. Halay çekerek eğlenen mahalle sakinleri arasında beklenmedik bir şekilde tartışma çıktı. Dakikalar içinde gerginlik tırmandı, sokak adeta savaş alanına döndü.

KAR TOPU VE HALAYLA BAŞLADI, KAVGAYLA BİTTİ

Megakent İstanbul, son üç gündür aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza büründü. Kar sevincini doyasıya yaşamak isteyenler, sokakları ve parkları doldurdu. Eğlence dolu anlar yaşanırken, Sultangazi Ordu Caddesi'nde halay çeken bir grup, beklenmedik bir şekilde kavgaya tutuştu.

CEP TELEFONU KAMERALARI KAVGAYI ANBEAN KAYDETTİ

Sebebi bilinmeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Neyse ki araya girenler sayesinde kavga sona erdi ve mahalle sakinleri tekrar sakinleşti.

Soğuk hava yerini sıcak gerilimlere bıraksa da İstanbul'da kar keyfi hız kesmeden devam ediyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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