Kaputa sıkıştı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Tokat'ta araç kaputuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yüzü yıkanılan kedi doğaya salındı. Erbaa ilçesinde yaşayan Mustafa Ersan'a ait aracın kaputuna yavru kedi girdi. Durumu fark eden Ersan, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan kedinin yerini tespit eden ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediyi çıkaran itfaiye ekipleri su içirdikten sonra yüzünü yıkadı. Kurtarılan kedi doğaya salındı.