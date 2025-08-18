Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Güncelleme:
Kapadokya'da navigasyon hatasıyla yanlış yola giren bir sürücü, aracını kurtarırken yaşadıklarını esprili bir dille paylaşarak, "Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da araç kullanan bir sürücü, navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola girince aracını çıkarmakta güçlük çekti. Yaşadığı anları esprili bir dille paylaşan sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken, sürücünün mizahi yaklaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Navigasyon bunlardan akıllı o yüzden oraya niye girdiği belli..

