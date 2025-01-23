Kanser tedavisi gören Tanyeli'den solunum cihazıyla paylaşım

Uzun zamandır pankreas kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Tanyeli, sürekli ziyaretçi gelmesi nedeniyle grip oldu. Doktorların ziyaretçi yasağı koyduğu Tanyeli, solunum cihazıyla bir paylaşım yaptı.

"LÜTFEN GELMEYİN"

Ünlü oryantal Tanyeli, kanser tedavisi gördüğü hastanede ziyaretçi yasağına uymayan yakınlarına tepki göstererek "Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler…" demişti.

SOLUNUM CİHAZIYLA PAYLAŞIM

Tanyeli, çok sayıda ziyaretçi gelmesi nedeniyle grip oldu. Solunum cihazına bağlanan ünlü isme yeniden ziyaretçi yasağı geldi. Son yasağı da geçtiğimiz günlerde duyuran Tanyeli, son olarak solunum cihazıyla bir hikaye paylaştı.