Kanser Hastası Yaşar Ünsever, Hastanede Evlendi

BURSA'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), hastanede düzenlenen nikah töreniyle Hatice Sağılır (45) ile hayatını birleştirdi.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde 6 aydır kemik kanseri tedavisi gören ve hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan Yaşar Ünsever, yakınları vasıtasıyla İzmir'de yaşayan Hatice Sağılır ile tanıştı. Çift, kısa sürede evlilik kararı alınca, Ünsever'in tedavisi devam ettiği için hastane yönetimi harekete geçti. Hastanenin konferans salonu nikah salonuna dönüştürülürken; çift, nikah şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal'ın yaptığı törenle dünyaevine girdi.

'TELEFONDA SESİNİ DUYUNCA TANIŞMAK İSTEDİM'

Eşiyle ilk kez telefonda tanıştığını söyleyen Yaşar Ünsever, "Telefon aracılığıyla tesadüfen tanıştık. Halamın kızı, onun arkadaşı oluyor. Ben halamın kızı ile konuşurken onun sesini duydum. 'Evli mi, bekar mı?' diye sordum. 'Bekar' dediler. İlk tanışmamız o şekilde oldu. Daha sonra İzmir'e ziyaretine gittim" dedi. Hastane odasında nikah yapılmasını beklerken, büyük bir organizasyon ile karşılaştıklarını belirten Hatice Sağılır Ünsever ise "Buraya gelince şaşırdık. Beklemiyorduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.

'BELDEN AŞAĞIMI HİÇ HİSSETMİYORUM'

Hastalık süreciyle ilgili de konuşan Yaşar Ünsever, bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser teşhisi konulduğunu söyleyerek, "Omuriliğimde olduğu için sinire baskı yapıyor ve yürüyemiyorum. Yaklaşık 2,5 ay oldu. Belden aşağımı hiç hissetmiyorum. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis aldım. Belim ağrıyor diye gittim, ilk ameliyatımı orada oldum. Çimentolama yaptılar. Tekrar çıktı ve burada ikinci kez ameliyat oldum. Platin taktılar. Kemoterapi görüyordum. Üçüncüye tekrardan çıktı. Sinire baskı yapınca belden aşağımı hissetmemeye başladım" diye konuştu.