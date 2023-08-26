Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan Kocaeli'ne gelen mevsimlik tarım işçisi aile, evlat acısıyla yıkıldı. Ailenin kaldığı çadırın çevresinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu oracıkta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki kızı, kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ÇADIRDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.