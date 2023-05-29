Kanala düşen inek, köylülerin çabasıyla kurtarıldı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde su kanalına düşen inek, köylülerin çabasıyla kurtarıldı. Araç ilçesine bağlı Cevizlik köyünde bulunan hidroelektrik santrali kanalına düşen ineği kurtarmak için vatandaşlar çalışma başlattı. Erkan Subaşı isimli bir vatandaş ineği kurtarmak için kanala girdi. İnek vatandaşların uzun çabaları neticesinde kurtarılarak kanaldan çıkartıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde su kanalına düşen inek, köylülerin çabasıyla kurtarıldı.
Araç ilçesine bağlı Cevizlik köyünde bulunan hidroelektrik santrali kanalına düşen ineği kurtarmak için vatandaşlar çalışma başlattı. Erkan Subaşı isimli bir vatandaş ineği kurtarmak için kanala girdi. İnek vatandaşların uzun çabaları neticesinde kurtarılarak kanaldan çıkartıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam