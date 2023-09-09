Kamyonun Cenaze Namazına Dalması Sonucu 3 Kişi Öldü, 28 Kişi Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ise ağır.
3 ÖLÜ, 4'Ü AĞIR, 28 YARALI VAR
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Darıovası Mahallesi'nde kamyonun cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam