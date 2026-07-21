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Bartın'da Kanyonda Mahsur Kalan Gurbetçi Komandolar ve AFAD Tarafından Kurtarıldı

Bartın'da Kanyonda Mahsur Kalan Gurbetçi Komandolar ve AFAD Tarafından Kurtarıldı
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Bartın'ın Ulus ilçesindeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Hüseyin Bozacı (57), ayağını testereyle yaralayarak mahsur kaldı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma komando, AFAD ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama sonucu yaralı olarak bulunan Bozacı, halatlar yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Hüseyin Bozacı (57), cumartesi günü ayağını kazara testereyle yaralaması sonucu mahsur kaldı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Bozacı, komandolar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Almanya'dan Kumlucu beldesine bağlı Zafer köyüne gelen gurbetçi Hüseyin Bozacı, geçen cumartesi öğle saatlerinde kamp malzemeleriyle köye 2 kilometre uzaklıktaki Arı Kaya Kanyonu'na girdi. Kanyonda yaklaşık 1,5 kilometre ilerleyen Bozacı, aynı gün akşam saatlerinde kamp yaptığı sırada bir ağacın dalını kesmek istedi. Bu sırada testerenin ayağını kesmesi sonucu yaralanan Bozacı, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine dün gece kayıp ihbarında bulunuldu. Bozacı'nın telefonundan alınan son sinyalin Arı Kaya Kanyonu'ndan alınması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Jandarma komando, AFAD ekipleri ve köylüler kanyonda arama yaptı.

Bozacı, bugün öğle saatlerinde kanyonun yaklaşık 1,5 kilometre içerisinde ayağından yaralı halde bulundu. İlk müdahalesi komando ekipleri tarafından yapılan Bozacı, kanyona kurulan halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Bozacı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maceraperest Hüseyin Bozacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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