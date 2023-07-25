Kahramanmaraş'ta depremzedelere moral turu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Moral turu" projesi kapsamında konteyner kentte yaşayan çocuk ve kadınlara yönelik İstanbul gezi programı düzenlendi.

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde yaşanan travmanın etkilerini azaltmak adına hayata geçirilen proje kapsamında çocuk ve kadınlardan oluşan 40 kişilik ilk kafile törenle İstanbul'a uğurlandı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, amaçlarının depremin olumsuz etkilerini bir nebze olsun silmek olduğunu söyledi.

Okumuş, depremzede vatandaşları dünyanın en kadim ve güzel şehri ile buluşturabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Proje kapsamında ilk İstanbul gezisini düzenliyoruz. Amacımız konteynerlerde yaşayan hanımefendileri bugün itibarıyla İstanbul ile tanıştırmak." diye konuştu.

Okumuş, geçen hafta depremzede çocuklara Gaziantep'teki müzeler ve hayvanat bahçesinin gezdirildiğini de ifade etti.