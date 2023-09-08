Kahramanmaraş'ta depremzede oba çadırında yangın ve patlama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı oba çadırında yangın ve patlama meydana geldi. Çıkan yangında 12 oba çadırı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Pazarcık ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Kızılyarma mevkiinde depremzedeler için kurulan ve içerisinde depremzede vatandaşların yaşadığı oba çadırında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden ve diğer çadırlara sıçramadan kontrol altına alırken, çıkan yangında 12 oba çadırı kullanılmaz hale geldi.

Yangında oba içerisinde bulunan tüp patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. - KAHRAMANMARAŞ