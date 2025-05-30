Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Geben Vadisi'nin milli park statüsüne alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu. Doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Geben Vadisi, artık koruma altındaki milli mirasımız arasında yer alacak. Ülkemize ve Kahramanmaraş'a hayırlı olsun" dedi.

Haber: ANKARA,