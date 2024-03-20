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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4 büyüklüğünde deprem

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 08:55'te gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ GÜNE DEPREMLE UYANDI

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar alan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar güne depremle uyandı. Saat 08:55'te meydana gelen sarsıntının şiddeti 4 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 5.13 km olduğu belirtildi. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

Kahramanmaraş Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler

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