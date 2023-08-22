Kahramanmaraş depremi sonrası Karaçay Konteyner Kent'teki aileler ziyaret edildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Karaçay Konteyner Kent'te yaşamlarını sürdüren aileler Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek Ekipleri tarafından ziyaret edildi. Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen ikramların takdim edildiği ziyarette vatandaşların talep ve istekleri de dinlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Osmaniye'de, depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması için tüm birimleriyle seferber olan Osmaniye Belediyesi depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Destek Ekipleri yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasına kurulan Karaçay Konteyner Kent'te yaşamlarını sürdüren aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen ikramları takdim eden ekipler, ayrıca vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Talep ve istekleri olan vatandaşların, eksiklerinin giderilmesi amacıyla gerekli bilgileri alan ekipler, yaklaşık 4 gün boyunca aileleri ziyaret etmeye devam edecek.

Yaşanan depremlerin ardından Belediye Başkanı Kadir Kara'nın her zaman kendilerine destek olduklarını ifade eden vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - OSMANİYE