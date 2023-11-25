Kağıthane'de yeni kapalı otopark ve pazar yeri açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı'nın açılışı yapıldı. 440 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra kapalı pazar yeri de hayata geçirildi.

Eski Belediye Caddesi'de yapılan otoparkın açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, ilçe meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"5 YILDA BÜTÜN OTOPARK KAPASİTEMİZİ NEREDEYSE YÜZDE 100 ARTTIRMIŞ OLDUK"

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Buranın bir geçmişi var. Bu bölgede özellikle 1 metrekare boş alanımız yoktu. Boş alan bulma şansımızda yoktu. Bu bölgede vatandaşlarımız otopark problemlerini dile getiriyordu. Otopark kapasitesini yüzde 90'a yakın arttırdık. 5 yılda bütün otopark kapasitemizi neredeyse yüzde 100 arttırmış olduk. Geçtiğimiz aylarda Hürriyet mahallesinde otoparkı açtık. Açık otoparklarımız var. Burası da bizim 440 araç kapasiteli otoparkımız. Bu otoparkı istesek 6 kata kadar çıkartıp 650 kapasiteli yapabilirdik. Ama mahallemize hizmet etsin dedik. Burada 1 metrekare alan bulamazken şu anda 25 bin metrekare inşaat alanını vatandaşımızın hizmetine açmış oluyoruz" dedi.

"BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA LOJİSTİK MERKEZ OLARAK KULLANILABİLECEK"

Öztekin, "Her bir katı 5 bin metrekare olmak kaydıyla 25 bin metrekare alan oluşturduk. Bu alan sadece otopark olarak hizmet etmeyecek. Bölgemizde ihtiyaç olduğunda lojistik merkez olarak kullanılabilecek. Her kata büyük araç girebiliyor. İstanbul'da böyle bir otopark yok. Özellikle bu dönem belediye hizmetlerine baktığımız zaman Kağıthane'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir alan üretmedi. Üretseydi bizde destek olurduk. Üretmediği için kendi bütçemizle böyle güzel bir otoparkı İstanbul'a kazandırmış olduk. Üst katında söz verdiğimiz gibi halı sahayı yaptık. Okulumuz için basketbol, voleybol ve futbol sahasını otopark içinde hizmete açmış bulunuyoruz. Bu alanla birlikte özellikle gençlerimizin bizden isteği kütüphaneydi. 200'e yakın çocuğun aynı anda yararlanabileceği 10 bine yakın kitabın olduğu kütüphaneyi bugün açılış kurdelesiyle beraber açmış olacağız" diye konuştu.

Gültepe'de çok fazla çocuk parkı ve yeşil alanın olmadığını söyleyen Öztekin, "Toplam 8 dönümlük bir meydan yeşil alanı da bugün açmış olacağız. Bu hizmetlerimiz Kağıthane'ye hayırlı olsun. Biz bu hizmetleri yaparken vatandaşlarımızın bütçesiyle onlara hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de 2024 yılının bütçesini onayladık. Borçsuz belediye olarak bu döneme devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Öztekin ve beraberindeki heyet oroparkı gezerek incelemelerde bulundu.