Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kafede açık unutulan fritöz yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kafede açık unutulan fritöz yangına sebep oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafede açık unutulan fritöz yangına sebebiyet verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Esentepe Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede açık unutulan fritöz yangına sebebiyet verdi. Kısa sürede tüm mutfağı saran yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.