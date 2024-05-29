Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe şekilde tedavi edilmişti. İyileştikten sonra taburcu edilen İnanır, bugün hastaneye kaldırıldı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, 75 yaşındaki Kadir İnanır bugün yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. 'Genel Durum Bozukluğu' teşhisiyle tedavi altına alınan ve gerekli tahlilleri yapılan İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. Usta oyuncunun durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi. İnanır'ın sevenlerinin sabırlı olması gerektiğini belirten Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak" dedi.