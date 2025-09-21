Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları'ndaki Koçdüzü Yaylası'nda Eylü ayı ortasında etkili olan yoğun kar yağışı, bölgeyi adeta kışa hazırladı. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaşırken, yaylada bulunan vatandaşlar şaşkınlık ve hayranlıkla manzarayı izledi.

Meteoroloji verilerine göre, son yılların en erken ve en yoğun Eylül ayı kar yağışlarından biri yaşandı. Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, bugün öğle saatlerine kadar aralıksız sürdü.

KOÇDÜZÜ YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Koçdüzü Yaylası'nın beyaza bürünmesi hem yaylacılar hem de doğa tutkunları için eşsiz bir görüntü oluştururken; seyirlik karelik ortaya çıktı.

"BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUK"

Yaylada bulunan ünlü tulum sanatçısı Hakkı Serin, kar yağışının ardından yaptığı açıklamada "Biz normalde bu kadar erken böyle bir manzara beklemiyorduk. Sanki Aralık ayındaymışız gibi yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaştı" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kar yağışı bölgede hayvancılık yapan yaylacıları da etkiledi. Henüz göç hazırlıklarını tamamlamayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını yayladan aşağıya indirmekte zorlandı. Çamlıhemşin ilçe merkezinden gelen ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.