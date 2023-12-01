Üye Girişi
Haberler

İznik'te binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa İznik'te taşan dereye belediye ekipleri müdahale etti. Bursa'da yaşanan sağanak yağış sonucunda İznik ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. İznik Belediyesi ekipleri taşan derelere müdahale etti.

İznik'te binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı

Bursa İznik'te taşan dereye belediye ekipleri müdahale etti

BURSA - Bursa'da hayatı felç eden sağanak yağış İznik ilçesinde de binlerce dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı. Dereler taştı. İznik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle taşan derelere müdahale etti. O anlar havadan görüntülendi.

İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan dere gece boyu yağan yağmur nedeniyle taştı.

Çakırca deresinin taşmasıyla civarda bulunan tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kalırken İznik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında "Gece boyu yoğun bir şekilde devam eden yağış sonrası Çakırca Deresinin taşması sebebiyle Çakırca Mahallemizin sahil kısmında tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kaldı. Ekiplerimiz drone kamerasıyla bölgeyi görüntülediler. Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetten etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Rabbim ilçemizi, ülkemizi her türlü afetten korusun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Fen İşleri Müdürlüğü Bursa İznik Tarım Hava Durumu Doğal Afetler Belediye Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title