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İznik Gölü'nde boğulan Yusuf son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden minik Yusuf Baran Akdeniz(8), Yenişehir Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla ilçe kabristanlığında defnedildi.

İznik Gölü'nde boğulan Yusuf son yolculuğuna dualarla uğurlandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden minik Yusuf Baran Akdeniz(8), Yenişehir Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla ilçe kabristanlığında defnedildi.

Bursa Yenişehir Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası hayatını kaybeden Yusuf Baran Akdeniz'innaaşı Yenişehir kabristanlığında defnedildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden ailesiyle İznik Gölü'ne giden Akdeniz ailesinin oğulları Yusuf Akdeniz(8), girdiği gölde boğularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Yaşam

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