İzmit'te Katip Çelebi Sokak'ta Oturma Alanları Yapıldı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alikahya Atatürk Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta yeşil alan ve oturma alanı çalışmalarını tamamladı. Bölge, yeni oturma alanları ve ağaçlandırma çalışmalarıyla güzel bir görüntüye kavuştu.

İzmit'te bulunan Katip Çelebi Sokak'ta çocuklar ve ailelerin vakit geçirebileceği oturma alanları yapıldı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alikahya Atatürk Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta 1803 metrekare alanda başlattığı yeşil alan ve oturma alanı çalışmalarını tamamladı. Yeni bir görüntüye kavuşan bölge ile vatandaşlar güvenli ve konforlu bir alana sahip oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplam 1803 metrekare yeşil alanda 100 metrekare oturma alanı oluşturarak, kalan kısımlarda da ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesnde bölgeye süs kirazı, ladin ve çeşitli meyve ağaçları dikildi. Oturma alanlarının çevresine ise abelya, zakkum, hatmi çalısı, sarmaşık ve çalı grubu bitkileri dikilerek alan vatandaşın kullanımına açıldı. - KOCAELİ