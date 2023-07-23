İzmir Selçuk'ta Cumhuriyet Parkı açıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet Parkı'nın açılışı çocuk şenliği ile gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun süredir atıl olan alan, park düzenlemesiyle mahalle sakinlerine kazandırıldı.

Yurttaşlardan gelen talepler sonucu yenilenen Cumhuriyet Parkı'nda 2 bin 100 metrekarelik alan mahallede yaşayan çocuk sayısının fazla oluşunun yanı sıra yakınında bulunan okullar nedeniyle de park olarak kente kazandırıldı. Alanın her iki uzun cephesinde de araç park etmek için seçenekler sunularak mahallenin otopark sorununa çözüm sunulması hedeflendi. Parka çocuklar için monte edilen oyun grubunun yanı sıra pergolalı oturma bankları da yerleştirildi.

"Çocuklar mutlu, Başkan mutlu"

Cumhuriyet Parkı'nın halkın talepleri yönünde düzenlendiğini belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Cumhuriyet Mahallesi'nde atıl vaziyette olan bir alanımız vardı. Aslında hemen ön tarafında Cumhuriyet İlkokulumuzun, Ortaokulumuzun olduğu yer. Buranın bir şekilde değerlendirilmesi bütün mahalle sakinleri tarafından talep edilen bir şeydi. İlk seçildiğim zamandan beri buranın atıllığı mahalle sakinlerini rahatsız ediyordu. Aynı zamanda çocuk popülasyonunun çok olması, buranın bir şekilde çocuklara, aynı zamanda yetişkinlere hitap eden bir alan olması gerekiyordu. Hanelerde yaşayan ebeveynler ile yaptığımız sohbetler, çocukların talepleri, daha doğrusu halkın ne istediğine kulak vermemiz sonucunda böyle bir yapı ortaya çıktı. Çocuklar mutlu, başkan mutlu ve her şeyden önce ebeveynler mutlu. ve Efes Selçuk'ta yaşamak mutluluk verici oldu" dedi. - İZMİR