İzmir Seferihisar'da Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları İzmir Seferihisar'da yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyetin bir varoluş meselesi olduğunu vurguladı. Kutlamalar, resmi tören, yürüyüş ve deniz turuyla renkli bir şekilde gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı, İzmir Seferihisar 'da coşkuyla kutlandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bizim için cumhuriyet, bir varoluş meselesidir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti 'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında İzmir Seferihisar İzzet Gül Stadyumu'nda bugün resmi tören düzenlendi. Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürlerininin katıldığı resmi törene, Seferihisarlılar da büyük ilgi gösterdi. Törende resmi geçidin yanı sıra, yürüyüş ve zeybek gösterisi yapıldı. Resmi törenin ardından kutlamalar Sığacık'ta da devam etti.

Sığacık Meydanı Atatürk Heykeli önündeki kutlamada konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Cumhuriyet bizim için yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Bizim için Cumhuriyet, bir varoluş meselesidir. Tam 100 yıldır, Atatürk sayesinde, Cumhuriyet sayesinde var oluyoruz.

Binlerce yıl var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gün boyu süren Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları denize de taşındı. Türk bayrakları ile donatılan, onlarca tekne ile gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Turu renkli görüntülere sahne oldu. Tekne turunun ardından da, Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş yapıldı.