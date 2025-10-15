Haberler

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir metrosunda bir kadının, karşısındaki erkeğin saçını temizlediği anlara ait olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, "Burası Hindistan değil İzmir" yorumlarıyla tartışma yaratırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları olayı tepkiyle karşılarken, bazıları da fotoğrafın yanlış yorumlandığını savundu.

İzmir metrosunda bir kadının, çevresindekilere aldırış etmeden karşısındaki erkeğin başını dizlerine koyarak saçındaki bitleri temizlediği ana ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bir kesim "Burası Hindistan değil İzmir", "Güzelim İzmir ne hale geldi" şeklinde yorumlar yaparak duruma tepki gösterirken, bir kesim de sadece fotoğraf karesinden "Bit temizliyor" anlamının çıkamayacağını belirtti.

İşte tartışma yaratan o fotoğraf karesi;

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
İşte İETT kazasının en net görüntüsü

Göz göre göre gelen facia! İETT şoförü resmen ölüme sürmüş
Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı

Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İzmir de bit pire çoktur zaten , pisliğin içinde yaşıyorlar…

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

her moka maydanoz. corum haberinede. adana haberinede, izmir, istanbul her yere maydanoz ,, trollugunde bkunu cikardin p46n8xrkr8:

yanıt25
yanıt23
Haber Yorumlarıİsmail Ceylan:

Hayatinda İzmir'i gördünmü sen

yanıt26
yanıt11
Haber Yorumlarıfatih çelik:

tam izmire göre hareket bk içinde yaşıyorlar zaten chp belediyesi ne beklersin

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

İzmir denilince akla gelen tek şey Pisliği

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

İzmir türkiyenin foseptik çukurudur.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
Meloni'nin Erdoğan'a verdiği esprili yanıt dış basında manşet oldu: Birini öldürmek istemiyorum

Erdoğan'a verdiği cevap dış basında manşet oldu
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Tarihi karar! Arda'nın takımı ülke değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.