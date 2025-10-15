İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir metrosunda bir kadının, çevresindekilere aldırış etmeden karşısındaki erkeğin başını dizlerine koyarak saçındaki bitleri temizlediği ana ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bir kesim "Burası Hindistan değil İzmir", "Güzelim İzmir ne hale geldi" şeklinde yorumlar yaparak duruma tepki gösterirken, bir kesim de sadece fotoğraf karesinden "Bit temizliyor" anlamının çıkamayacağını belirtti.

İşte tartışma yaratan o fotoğraf karesi;