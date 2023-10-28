İzmir Depremi Kurbanları Çorum'da Anıldı

ERKAN KARACA

İzmir'de 2020 yılında yaşanan deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren Çorum'un Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı babaanne Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda, depremin 3. yıldönümünde memleketleri Çorum'da anıldı.

İzmir'de 30Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Çorumlu Yücel ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren 36 kişiden babaanne Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda, Kuşsaray Köyü'nde düzenlenen programla anıldı.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Anma programında konuşan Feda ve Diren Yücel'in babaları Hüseyin Yücel, şunları söyledi:

"Deprem sonucu 36 insan 10 çocuk bu apartmanda hayatını kaybetti. Biz bunlarla ilgili açılan davaları, soruşturmaları hepsini takip ediyoruz. İzmir'de bizi tanıyorlar. Çok yakından biliyorlar çünkü, bu davaları bizden başka takip eden hiç kimse yok. Hiçbir aile bu işe girmiyor, takip etmiyor. Sebebi de şu; çok iyi bir soruşturma yapılmasına rağmen kat maliklerine, belediye görevlilerine, müteahhidine, fenni mesulüne tadilat yapanına kadar 15 sanığın yargılandığı bir soruşturma yapıldı ancak yargılama süreci nasıl gidiyor derseniz bizim sırtımızla gidiyor. Buradaki yargılamanın büyük Kahramanmaraş depremine emsal teşkil edeceği ilk kez belediye görevlilerinin yargılandığı, Fen İşleri Müdürünün yargılandığı, ilk kez kat maliklerinin yargılandığı bir yargılama olduğu için bu yargılamayı mümkün olduğu kadar zamana yayıp bizim mücadele azmimizi kırıp zaten dediğim gibi buradaki dört kişinin sırtında giden bir dava bize inanılmaz saldırılar da yapıyorlar bu arada. Ama bunlar bizi durdurmayacak, mücadelemize devam edeceğiz. Bunu herkese haykırmaya devam edeceğiz."

ÇOCUKLAR GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTI

Anma programında depremde hayatını kaybedenler 27 çocuğun anısına programa katılan çocuklar tarafından 27 adet balon uçuruldu. Depremde 4 çocuğunu kaybeden anne ve babalar, anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programının sonunda katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.