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İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintilerine neden oldu. Çarşıyı ziyaret edenler ve dükkan çalışanları zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesinde ise Anadolu Caddesi'nde trafik akışı güçlükle sağlandı.