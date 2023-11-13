İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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İzmir'de etkili olan sağanak yağış, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintilerine neden oldu. Çarşıyı ziyaret edenler ve dükkan çalışanları zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesinde ise Anadolu Caddesi'nde trafik akışı güçlükle sağlandı.
İzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Altyapı çalışmalarının sürdüğü Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Çarşıyı ziyaret edenler sokaklarda yürümekte zorluk çekti.
Dükkanlarda çalışanlar su birikintilerini kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Bayraklı ilçesindeki Anadolu Caddesi'nde biriken sular nedeniyle, trafik akışı güçlükle sağlandı.
Kaynak: AA / Yaşam