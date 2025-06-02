İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı
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İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı
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İzmir'de belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöplerin yarattığı çevre kirliliğine tepki gösteren bazı vatandaşlar, Kordon'da temizlik yapınca grevci işçilerle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 29 Mayıs'ta başlattığı grev, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Kordon'da tansiyon yükseldi. Çöplerin oluşturduğu kötü koku ve çevre kirliliğine daha fazla dayanamayarak temizlik yapmaya başlayan vatandaşlar ile grevdeki sendika işçileri arasında sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar, ellerine aldıkları temizlik malzemeleriyle çöp toplamaya başladı. Ancak bu durum, grev hakkını kullanan işçiler tarafından "grev kırıcılığı" olarak değerlendirildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Kordon'da yaşanan olayda, temizlik yapan bazı vatandaşlar ile grevci işçiler arasında sözlü atışma yaşandı. Taraflar arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Olay yerinde çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞKAN TUGAY DA ÇÖP TOPALAMAYA KATILDI

Öte yandan grev nedeniyle oluşan çevre sorunlarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Haziran akşamı Alsancak Kordon'a inerek, greve katılmayan işçilerle birlikte çöp toplama çalışmalarına destek verdi. Tugay, sürecin uzamasının şehir yaşamını daha da zorlaştıracağını vurgulayarak, toplu iş sözleşmesinde uzlaşı çağrısını yineledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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