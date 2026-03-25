İzmir'de Orman Haftası etkinliği: 15 bin fidan toprakla buluşturuldu

İZMİR'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nda 10 hektarlık alanda 15 bin adet fıstıkçamı ve mavi servi fidanı toprakla buluşturuldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, ne zaman dikkatsiz olunursa yangınlarla karşı karşıya kalındığını belirtip, "Birkaç ay sonra da tekrar havalar ısınacak, yağışlar azalacak. Yine riskli döneme gireceğiz. Herkesten azami olarak orman yangınları ile ilgili her konuda özel dikkat bekliyoruz" dedi.

Bornova'nın Yakaköy Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Haziran'da çıkan yangında, onlarca hektar alan ile birçok ev ve araç yandı. Yangınından etkilenen 154 hektar orman alanının rehabilitasyonu kapsamında, zarar gören ağaçlar öncelikle temizlenerek toprak hazırlığı yapıldı. 48 hektar doğal gençleştirme sahasına 350 kilogram tohum ekimi yapılarak gençleştirildi. 18 hektarda ise Doğal Vejetasyonu Geliştirme Projesi uygulandı. Toprak işlemesi yapılan 79 hektarlık alanda 72 bin fidan dikildi. Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası kapsamında, bugün ise ayırılan 10 hektarlık kısımda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 15 bin adet fıstıkçamı ve mavi servi fidanını, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilk, ortaokul, lise ve üniversiteli öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

'YANAN BÖLGELERİ YÜZDE 80'LERİN ÜZERİNDE AĞAÇLANDIRDIK'

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık, nüfus artışı, nüfusun kırsala çok fazla yayılması, sanayileşme, ulaşımın çok hızlı artması, iletişimin daha da güçlenmesi gibi birçok neden maalesef orman alanlarımızı tehdit eder hale geldi. Bunun üzerine bir de dikkatsizlik, rahatlık, tedbirsizlik de ilave edilince maalesef özellikle en yoğun yaz döneminde ama yılın neredeyse birçok döneminde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen sezonda ilimizde çok fazla orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Yangınlardan hemen sonra Orman Bölge Müdürlüğümüz ve orman teşkilatımızdaki arkadaşlarımız bu sahaların hızlıca rehabilite edilip ağaçlandırmaya hazır hale gelmesi için çalışmalara süratle başlıyorlar. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Dolayısıyla 11 Kasım'da start alıyoruz. Mart sonu, nisanın belli tarihlerine kadar doğa izin verdiği sürece ağaçlandırma faaliyetimize devam ediyoruz. Bu faaliyetler neticesinde yanan bölgeleri yüzde 80'lerin üzerinde ağaçlandırdık. Muhtemelen sezonu bitirmeden 90'ların çok üzerine çıkmış olacağız. Yıl bitmeden de geçen yıl yanmış olan tüm sahaları tekrar fidan dikimi ve tohum atmak suretiyle yeniden ağaçlandırmış olacağız" dedi

HERKESTEN ÇOK DUYARLILIK BEKLİYORUZ

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Elban, "Yangınlarda sadece yeşil doğanın, oksijen kaynağımızın, su kaynağımızın, doğal hayatın varlığı sona ermiyor. Aynı zamanda maalesef çok ciddi bir kaynak ayırmak durumunda kalıyoruz. Kaynak harcanmasına, hatta kaynak israfına neden olunuyor. Onun için bu kaynakların insanımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, farklı kamu hizmetlerinde kullanılmasını istiyorsak; ormanların korunması konusunda çok ama çok dikkatli olmak zorundayız. İkincisi de orman varlığımızı daha fazla genişletebilmek için biz mevcut orman sahalarının, yanmış sahaların tekrar rehabilite edilip oraların ayağa kaldırılmasıyla uğraşmak yerine hiç olmazsa yangın olmazsa bu emeğimizi yeni orman sahaları oluşturmak, geliştirmekle ilgili çaba sarf etmek yapmış oluruz. Maalesef bu kış, soğuk havaya rağmen orman yangınımız vardı ve birkaç saat devam etti. Yaz gibi çok tehlikeli değildi. Ne zaman dikkatsiz olursak yangınla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda herkesten çok azla duyarlılık bekliyoruz. Birkaç ay sonra da tekrar havalar ısınacak, yağışlar azalacak. Yine riskli döneme gireceğiz. Herkesten azami olarak orman yangınları ile ilgili her konuda özel dikkat bekliyoruz dedi.

İZMİR'DE 23 LOKASYONDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIMASI

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ise, "İzmir'de 23 farklı lokasyonda, 15 bini bulunduğumuz bölgede olmak üzere yaklaşık 100 bin fidanı bugün toprakta buluşturacağız. 2025 yılında orman yangınları açısından yoğun bir sezonu geride bıraktık. Yangınlardan zarar gören diğer alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerimizi yaklaşık yüzde 80 oranında gerçekleştirdik. Bu yılın sonuna kadar da sahalarımızın tamamını ağaçlandırmış olacağız. Hem ülkemizde hem de bölgemizde yanan orman alanlarının tamamını ağaçlandırdık" dedi.

Konuşmaların ardından dua okunup, etkinliğe katılanlar tarafından fidanlar toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı