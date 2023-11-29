Haberler ›› Yaşam ›› İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yangın çıktı

İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yangın çıktı

29 Kasım 2023 00:52 Son Güncelleme: 00:54 Abone Ol

İzmir'in Konak ilçesinde, fırtınanın etkisiyle beraber denizin taşması sebebiyle hasar gören Alsancak semtinde yürütülen çalışmalar esnasında doğal gaz borusu patladı. Sokakta endişe oluşturan ve yüreklerin ağza geldiği yangında, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.