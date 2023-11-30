İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir 2023 Kongresi'ne Ulaşım Noktaları Oluşturdu

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Aralık'ta dördüncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Engelsizmir 2023 Kongresi'ne katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım noktaları oluşturdu. Karşıyaka Vapur İskelesi, Fahrettin Altay Metro Durağı, Konak Diş Hastanesi önü, ESBAŞ İZBAN İstasyonu'ndan kaldırılacak servisler ile engelsiz ulaşım araçları Gaziemir Fuar İzmir'e ring seferleri düzenleyecek.

Engelsiz yaşam yolunda sayısız proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 4. Engelsizmir Kongresi için ulaşım noktaları oluşturdu. Karşıyaka İskele, Fahrettin Altay Metro Durağı, Konak Diş Hastanesi Önü, ESBAŞ İZBAN İstasyonu önünden kaldırılacak servisler ile engelsiz ulaşım araçları Gaziemir Fuar İzmir'e ring seferleri düzenleyecek. Araçların kalkış saatleri 09.00, 10.00, 13.30, dönüş saatleri ise 14.30 ile 17.30 olarak belirlendi.

4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi için Gaziemir Fuar İzmir alanına giden otobüs hatları ise şöyle: 92 (Gaziemir Fuar İzmir-Üçyol Metro), 540 (Gaziemir Fuar İzmir-Lozan Meydanı), 610 (Gaziemir Fuar İzmir -Gaziemir Semt Garajı), 650 (Gaziemir Fuar İzmir -Balçova).

PANEL, KONFERANS, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, ÖZEL OTURUMLAR

Engellilere ilişkin farkındalık yaratmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla bu sene dördüncü kez yapılacak uluslararası kongre "Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek. Engelli hemşehrilerin yaşamlarını iyileştirmek, topluma katılımlarını artırmak ve engelleri kaldırmak için çeşitli alanlarda çalışan uzmanlar, araştırmacılar ve paydaşlar Gaziemir Fuar İzmir D Holü'nde bir araya gelecek. Onursal başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başkanlığını ise Doç. Dr. Levent Köstem'in yaptığı Engelsizmir 2023 Kongresi'nde destekli istihdam modeli, engelli istihdamında uygulama örnekleri, sürdürülebilir ve yaşanabilir gelecek için sosyal girişim ve işletme modelleri, tele sağlık uygulamaları, disleksi, dil ve konuşma bozuklukları, otizmde yenilikçi yaklaşımlar konuları işlenecek. Deprem ilişkili ampütasyonlarda rehabilitasyon ve protez uygulamalarına yönelik olarak "Ampütasyon Protez Dünü ve Yarını" başlıklı özel oturum da düzenlenecek.

KARİKATÜR YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ DE YAPILACAK

Kongrede bilimsel oturumlarla beraber "İzdüşümü: Kukla ve İnsan" fotoğraf sergisi, "Dokunabilir Modern Sanat Seramik Eserler" sergisi, "Yeşilova Höyüğü: İzmir'in 8500 Yıllık Tarihine Dokunmak" sergileri de düzenlenecek. 1 Aralık'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulusal karikatür yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı da var. Konusu "İş Hayatında Engelliler" olarak belirlenen yarışmanın sonuçları ise yarın duyurulacak.

Sosyal hayatı geliştirmek amacıyla hazırlanan programlarda hareket atölyeleri, tasarım atölyeleri, sosyal beceri atölyeleri yer alıyor. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin sunumları ve gösteriler olacak. Christy Lynch, Prof. Jeremie Gaveau, Dr. Patrick Quercia gibi uluslararası alandan isimlerin de olacağı kongreye katılım ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için www.engelsizmir.com adresi ziyaret edilebilir.