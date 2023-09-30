İZBAN'da yürüyen merdiven kazası: 7 kişi yaralandı

İzban'da panik anları: Yürüyen merdivende 7 kişi yaralandı

İZMİR - İzmir Banliyö Sistemi'nde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay sonrası meydana gelen karmaşa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay saat 16.30 sıralarında İZBAN Halkapınar istasyonunda bulunan yürüyen merdivende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdivende yukarı çıkan bir kadının dengesini kaybetmesi sonucu arkasında bulunan vatandaşlar da dengesini kaybetti. Fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düştü. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.7 kişi hafif yaralandıOlay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini sağladı. Meydana gelen olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, durumlarının hafif olduğu öğrenilen yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından yürüyen merdiven kullanıma kapatıldı. Olayın ardından meydana gelen panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam