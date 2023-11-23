İvrindi'de Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz öncülüğünde, ilçe merkezinde sıcak asfalt, kilitli parke taşı ve antik taş döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Ayrıca sanatsal görünümlü sokaklar oluşturuluyor. Kırsalda da çalışmalar sürdürülüyor.

Yenilenen altyapı çalışmaları sonrası sıcak asfalt, kilitli parke taşı ve antik taş döşeme çalışmalarına tüm hızı ile devam edilen İvrindi'de Başkan Yusuf Cengiz öncülüğünde sanatsal görünümlü sokaklar ile konforlu ulaşım ağını genişletiyor.

İlçe merkezinde devam eden üst yapı çalışmalarının tüm hızı ile sürdüğünü dile getiren Başkan Cengiz " 2022 yılı ortasından bu yana ilçe merkezinde yürütülen kilitli parke taşı çalışmalarında yarıyı geçmiş durumdayız. Bedrettin Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Sakarya Mahallesi ve 7 Eylül mahallesinde değmediğimiz sokak kalmayana dek çalışmalarımız sürecek. Farklı noktalardan ilçemizin her bir tarafında yakışır bir üst yapı için mücadele ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar ilçe merkezimizde toplamda 650 bin m2 kilitli parke taşı döşeme işçiliğini tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah ilçemize yakışır, hemşehrilerimize layık bir üst yapıyı şehrimize kazandırmış olacağız" dedi..

Sanatsal sokaklar oluşturuldu

Kilitli parke işçiliğinin yanı sıra antik taş döşeme işçiliği ile de sokakların güzel görünüme kavuştuğunu ifade eden başarılı Başkan Yusuf Cengiz "İlçe merkezimizde insan sirkülasyonunun fazla olduğu güzergahları sanatsal görünüme kavuşturmak istedik. Ana arterler başta olmak üzere Gazi Evrenos İlköğretim Okulu civarına toplamda 30 bin m2 antik küp taş döşeyerek güzel görünüme kavuşturduk. İlçemiz, hemşehrilerimiz en iyisine layık. Hizmeti halkımızla buluşturmaya, en iyisini sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kırsalda çalışmalar sürüyor

İlçenin her alanında çalışmaların tüm hızı ile sürdüğüne değinen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "Kırsalın kalkınması, yaşam standardının yükselmesi ve ulaşımın daha rahat sağlanması için kırsalda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Cumhuriyet tarihinden beri asfalt görmemiş yollarımızda sathi kaplama çalışması yürüttük. İvrindi Belediyesi imkanları ile de 4.5 yılda kırsalda 600 bin m2 kilitli parke taşı döşeme çalışması yürüttük. Kırsalda neredeyse kilitli parke döşenmedik sokak kalmadı. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda önceliğimiz ulaşım olmak üzere her alanda hizmet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR