Üye Girişi
Haberler

İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'daki Cala Gonone Akvaryumu'nda, dişi köpekbalıklarının erkek olmadan yavru dünyaya getirdiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu olağandışı üreme şeklinin fakültatif partenogenez adı verilen bir süreç sonucunda gerçekleştiğini ve hayatta kalma stratejisi olabileceğini düşünüyor. Benekli köpekbalıkları, yasadışı avlanma nedeniyle nesli tehlike altında olan bir tür olduğu için, bu üreme stratejisinin türün hayatta kalması için önemli olabileceği belirtiliyor.

İtalya'daki Cala Gonone Akvaryumu'nda bulunan dişi köpekbalıklarının erkek olmadan yavru dünyaya getirdiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu olağandışı üreme şeklinin hayatta kalma stratejisi olabileceğini düşünüyor.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, iki benekli köpek balığının tekrarlanan eşeysiz üremesine dikkat çekiyor. Bu köpekbalıkları, on yıldan fazla süredir erkeklerden ayrı yaşıyor.

Araştırmacılar, dişi köpekbalıklarının fakültatif partenogenez adı verilen bir süreç geçirdiğine inanıyor. Bu süreçte, döllenmiş olmayan yumurtalar yavruya dönüşüyor. Normalde mantar ve bakterilerde görülen bu üreme şekli, bazı omurgalılarda da gözlemleniyor.

Bu aseksüel üreme, dişilerin erkeklere erişimi sınırlı olduğunda devreye giren bir "uyarlanabilir üreme stratejisi" olarak görülüyor. Strateji, türün nüfus kısıtlamalarına rağmen devam edebilmesini sağlıyor.

Benekli köpekbalıkları, yasadışı avlanma nedeniyle nesli tehlike altında olan bir tür. Bu nedenle, bu üreme stratejisinin türün hayatta kalması için önemli olabileceği düşünülüyor.

Araştırmada, dişi köpekbalıklarının yaklaşık yılda bir kez eşeysiz üreyebildiği tespit edildi. Dört yavrudan sadece biri hayatta kaldı. Normal şartlarda cinsel üreme ile 4-15 yavru dünyaya getirebiliyorlar.

Bilim insanları, bu bulguların köpekbalıklarının üreme stratejileri hakkındaki anlayışımızı geliştirdiğini ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Bu üreme yönteminin, erkek sayısının azaldığı popülasyonlarda bir tür hayatta kalma mekanizması olarak işlev görebileceği düşünülüyor.

İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı

İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

İtalya İtalya Doğa Yaşam Dünya Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title