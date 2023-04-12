İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Botter Apartmanı açılıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstiklal Caddesi'ndeki restorasyonu büyük oranda tamamlanan tarihi Botter Apartmanı'nı basın mensuplarıyla gezdi. Apartmanın Cuma günü açılacağı açıklandı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstiklal Caddesi'ndeki restorasyonu büyük oranda tamamlanan tarihi Botter Apartmanı'nı basın mensuplarıyla gezdi. Polat, Botter Apartmanı'nın Cuma günü vatandaşlara açılacağını söyledi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Botter Apartmanı'nın restorasyonuna geçen yıl İBB Miras ekiplerince başlanmıştı. Apartmanın restorasyonu büyük oranda tamamlanmış durumda. Ekipler binanın zemin katını sergi salonuna, birinci katını çalışma ofisine dönüştürdü. 14 Nisan Cuma günü İstanbullu'larla buluşacak olan Botter Apartmanı'nı açılış öncesi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat basın mensuplarıyla gezdi. Polat restorasyonun tamamlanmasının ardından binanın 'Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi' olarak İstanbullulara hizmet vereceğini açıkladı.
"BOTTER, ÇATISINDA AĞAÇ BİTMİŞ HALDEYDİ"
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İstiklal Caddesi'ndeki bir dizi yapı özellikle 19. ve 20'inci yüzyıl kültürel mirası İstanbul'un en önemli yapı stokları arasında bulunur. Bizim için dünya entegrasyonunda en çok öne çıkacak yapı stokunun kentsel bütünlüğü açısından hepimizi kendisine aşık eden bir lokasyondur. İstiklal Caddesi'nin son yıllarda yaşadığı çöküntü hepinizin malumudur. Yaşanan bu çöküntünün ardından hem kentsel, tarihsel hem de kendi taşıdığı potansiyel kültürel değeriyle İstiklal Caddesi'nin ayağa kaldırılması ve İstanbul için tahmin edilenden daha çok etki edecek bir potansiyele sahip. Yıllar içinde burada çöküntü ve kullanımları hatırlayanlarınız olacaktır. Botter, çatısında ağaç bitmiş haldeydi. Bizlerin de önünden geçerken nasıl kurtulur diye dert ettiğimiz yapıdaydı. Bir an önce restore edilmesi gerekiyordu ama özel mülkiyet sorunu olan bir yapıydı. Çok uzun süre aileyle görüştük. Çeşitli seçeneklerle kamunun burada nasıl hareket edebileceğine ilişkin çözümler geliştirmeye çalıştık. Geçtiğimiz yıl kamunun uzun yıllar kullanımına konu edeceği bir anlaşma sağladık" dedi.
"İSTİKLAL CADDESİ'NİN NASIL BİR HAZİNESİ OLDUĞUNU HERKESE GÖSTERME ŞANSINA ERİŞTİK"Polat geçen yıl İBB Miras ekiplerinin Botter Apartmanı'nın cephesine branda gererek restore çalışmasına başladığını ifade etti.Polat, "Elimizdeki imkanlarla ilk günden bugüne ilk önce cephe restorasyonu, üstünde çıkan ağacın detayından tutalım üst katta çökecek zemin ve çatıya kadar bütün alanlara ilk müdahalelerini yaptık. İlk önce yapının daha fazla tahrip olmasını engellemiş olduk. Ardından cephe restorasyonu ile beraber içinde bulunduğumuz birinci katın ve ikinci katın restorasyonunu yaptık. Binanın restorasyon süresini bitirip açılması bizim burada yaratmak istediğimiz etki açısından geciktirici bir şey olabilirdi. Bizim amacımız ilk önce insanların kullanabileceği, hemen cadde ilişkisi olan birinci katı açmak ve üst kattaki programı hayata geçirmekti. Cephe restorasyonunu bitirerek artık Bursa ile özdeşleşmiş çelik iskeleleri kaldırıp bu yapının neye benzediğini, İstiklal Caddesi'nin nasıl bir hazinesi olduğunu herkese gösterme şansına eriştik. Bu da 10 gün kadar önce oldu. Gün sonunda çok özel bir sergiyle, sanatçılarımızın sesini taşıdığımız sergiyle kapılarını açmış bulunuyoruz. Bundan sonra sanatçı ve tasarımcıların İstiklal Caddesi'nde bir evi var" diye konuştu.
"ÖLMEKLE DİRENEN VE BUGÜN UYANAN BİR BİNA"Serginin küratörü Melike Bayık ise, " ' Düşler Hakikatler Sergisi' ile içinde bulunduğumuz Casa Botter apartmanı uyanıyor. Burası hem bir sanat hem de tasarım merkezi olarak halkın buluşma noktası olarak karşımıza çıkıyor. Casa Botter binası da aslında kendi içinde hem katmanlı bir tarih dürtüsünü bir anda getiriyordu. 'Düşler Hakikatler Sergisi' hayal ettiğimiz, düşlediğimiz, yaşadığımız gerçekliklerin çizgisinde ortaya çıktı. Birçok sanatçı farklı noktalarda konulara değiniyor. Hem kadın hem kimlik, hem ekoloji hem mimari olarak nerede durduğumuzu, sanat tarihi, kültür ilişkisi gibi birçok konuya değiniyor. Casa Botter bugün aslında 123 yıl önce inşaatına başlanan, bir dönem uykuya dalan, ölmekle direnen ve bugün uyanan bir bina. İçinde olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Binaya dokunabilmek, onun ruhunu tanıyabilmek ve bir parçası olabilmek gerçekten kıymetli" ifadelerini kullandı. Bayık konuşmasının ardından basın mensuplarına sergiyi gezdirdi. Mahir Polat ise üst katta restorasyonu tamamlanan çalışma ofisini basın mensuplarıyla birlikte dolaştı.
BOTTER APARTMANI'NIN TARİHÇESİ
İstiklal Caddesi'nde bulunan Botter Apartmanı birinci derece kültür varlığı statüsünde. Apartman 1900-1901 yılında, II. Abdülhamid tarafından sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollandalı Maison Jean Botter için yaptırıldı. Botter Apartmanı dönemin en ünlü mimarlarından olan Raimondo D'Aronco tarafından inşaa edildi. Bodrum, zemin ve asma katı olan yapının, bunlar haricinde 5 katı daha bulunuyor. Ek yapı ve müştemilatıyla birlikte toplam 3 bin 137 metrekare alana sahip. Botter Apartmanı, Botter Ailesi'nin Paris'e göç etmesinden sonra birçok kez el değiştirdi. Botter Apartmanı'nın, Art Nouveau sanat akımının İstanbul'daki ilk örneği olduğu da biliniyor.