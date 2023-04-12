İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Botter Apartmanı açılıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstiklal Caddesi'ndeki restorasyonu büyük oranda tamamlanan tarihi Botter Apartmanı'nı basın mensuplarıyla gezdi. Polat, Botter Apartmanı'nın Cuma günü vatandaşlara açılacağını söyledi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Botter Apartmanı'nın restorasyonuna geçen yıl İBB Miras ekiplerince başlanmıştı. Apartmanın restorasyonu büyük oranda tamamlanmış durumda. Ekipler binanın zemin katını sergi salonuna, birinci katını çalışma ofisine dönüştürdü. 14 Nisan Cuma günü İstanbullu'larla buluşacak olan Botter Apartmanı'nı açılış öncesi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat basın mensuplarıyla gezdi. Polat restorasyonun tamamlanmasının ardından binanın 'Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi' olarak İstanbullulara hizmet vereceğini açıkladı.

"BOTTER, ÇATISINDA AĞAÇ BİTMİŞ HALDEYDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İstiklal Caddesi'ndeki bir dizi yapı özellikle 19. ve 20'inci yüzyıl kültürel mirası İstanbul'un en önemli yapı stokları arasında bulunur. Bizim için dünya entegrasyonunda en çok öne çıkacak yapı stokunun kentsel bütünlüğü açısından hepimizi kendisine aşık eden bir lokasyondur. İstiklal Caddesi'nin son yıllarda yaşadığı çöküntü hepinizin malumudur. Yaşanan bu çöküntünün ardından hem kentsel, tarihsel hem de kendi taşıdığı potansiyel kültürel değeriyle İstiklal Caddesi'nin ayağa kaldırılması ve İstanbul için tahmin edilenden daha çok etki edecek bir potansiyele sahip. Yıllar içinde burada çöküntü ve kullanımları hatırlayanlarınız olacaktır. Botter, çatısında ağaç bitmiş haldeydi. Bizlerin de önünden geçerken nasıl kurtulur diye dert ettiğimiz yapıdaydı. Bir an önce restore edilmesi gerekiyordu ama özel mülkiyet sorunu olan bir yapıydı. Çok uzun süre aileyle görüştük. Çeşitli seçeneklerle kamunun burada nasıl hareket edebileceğine ilişkin çözümler geliştirmeye çalıştık. Geçtiğimiz yıl kamunun uzun yıllar kullanımına konu edeceği bir anlaşma sağladık" dedi.

"İSTİKLAL CADDESİ'NİN NASIL BİR HAZİNESİ OLDUĞUNU HERKESE GÖSTERME ŞANSINA ERİŞTİK"

"ÖLMEKLE DİRENEN VE BUGÜN UYANAN BİR BİNA"

BOTTER APARTMANI'NIN TARİHÇESİ

İstiklal Caddesi'nde bulunan Botter Apartmanı birinci derece kültür varlığı statüsünde. Apartman 1900-1901 yılında, II. Abdülhamid tarafından sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollandalı Maison Jean Botter için yaptırıldı. Botter Apartmanı dönemin en ünlü mimarlarından olan Raimondo D'Aronco tarafından inşaa edildi. Bodrum, zemin ve asma katı olan yapının, bunlar haricinde 5 katı daha bulunuyor. Ek yapı ve müştemilatıyla birlikte toplam 3 bin 137 metrekare alana sahip. Botter Apartmanı, Botter Ailesi'nin Paris'e göç etmesinden sonra birçok kez el değiştirdi. Botter Apartmanı'nın, Art Nouveau sanat akımının İstanbul'daki ilk örneği olduğu da biliniyor.