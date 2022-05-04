İşte İŞKUR'un 1960 yılında Almanya'ya giden Türk işçilere verdiği harika tavsiyeler! Son maddeye dikkat

1960 yıllarda Türkiye'den Almanya'ya büyük bir işçi akını yaşandı. Bu dönem işçilerin takibini yapan İŞKUR da işçilere yönelik bir tavsiye listesi hazırladı. Liste yıllar sonra yeniden sosyal medyada gündem oldu.

ÇARPICI TAVSİYELER

İŞKUR tarafından hazırlanan listede "Onurlu ol, aileni ve evini unutma, zekanı iyi kullan, sağlığını koru, bayrağını düşün" gibi tavsiyeler yer aldı.

SON MADDEYE DİKKAT

İŞKUR'un hazırladığı listede Türk işçilere yönelik son uyarı ise dikkat çekti. Listenin son maddesinde "Yabancı ilde yapacağın iyi iş de kötü iş de şahsına yüklenmez, Türklüğe ait olur" ifadelerine yer verildi.

İşte o liste: