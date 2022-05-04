İşte İŞKUR'un 1960 yılında Almanya'ya giden Türk işçilere verdiği harika tavsiyeler! Son maddeye dikkat
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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İŞKUR tarafından 1960 yılında Almanya'ya giden Türk işçilere verilen tavsiyeler ortaya çıktı. Listenin son maddesindeki, "Yabancı ilde yapacağın iyi iş de kötü iş de şahsına yüklenmez, Türklüğe ait olur" ifadesi dikkat çekti.
1960 yıllarda Türkiye'den Almanya'ya büyük bir işçi akını yaşandı. Bu dönem işçilerin takibini yapan İŞKUR da işçilere yönelik bir tavsiye listesi hazırladı. Liste yıllar sonra yeniden sosyal medyada gündem oldu.
ÇARPICI TAVSİYELER
İŞKUR tarafından hazırlanan listede "Onurlu ol, aileni ve evini unutma, zekanı iyi kullan, sağlığını koru, bayrağını düşün" gibi tavsiyeler yer aldı.
SON MADDEYE DİKKAT
İŞKUR'un hazırladığı listede Türk işçilere yönelik son uyarı ise dikkat çekti. Listenin son maddesinde "Yabancı ilde yapacağın iyi iş de kötü iş de şahsına yüklenmez, Türklüğe ait olur" ifadelerine yer verildi.
İşte o liste: