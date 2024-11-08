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İstanbullulara barajlardan kötü haber

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İstanbul'un su kaynaklarından olan 10 barajdaki doluluk oranı, kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 30,18'e düştü. Uzmanlar sadece 85 günlük su kaldığını belirtirken, barajlardan kokuların gelmeye başladığının ve şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor. İklim krizi nedeniyle azalan yağışlar barajlardaki su miktarını olumsuz etkiledi. Mega kentin suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 30,18'e düştü. Yeterli yağış alamadığından Alibeyköy ile Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 10'un altına kadar geriledi.

"85 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI"

İstanbul'da yaşanan su kriziyle ilgili Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer açıklamalarda bulundu. Tecer, "Mevcut barajlardaki doluluk seviyesiyle bugün hesap yaptığımız zaman, 264 milyon metreküp şu anda barajlarda su miktarı var. Günlük tüketimi hesap ettiğimiz zaman önümüzde 85 günlük bir suyumuzun kaldığı anlamına geliyor ki bu gerçekten alarm veriyor anlamına geliyor" dedi.

"ÜÇ BARAJDAN KOKU GELMEYE BAŞLADI"

Hava Forum'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Bir şey yapmalıyız. Umursamama ile olmaz... İstanbul'un 85 günlük suyu kaldı. Alibey %6, Pabuçdere yüzde 7, Kazandere yüzde 8 oranında. Bu üç barajdan koku gelmeye başladı. Ömerli yüzde 26 ile direnmeye çalışıyor. Şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı.

SON 10 YILIN EN AZ YAĞIŞINI ALDIK

İSKİ verilerine göre bu yıl barajların aldığı yağış miktarı da geçen yılların oldukça gerisinde kaldı. 2023 yılında metrekareye 852 kilogram yağış düşen İstanbul barajlarında bu yıl, metrekareye sadece 480 kilogram yağış düştü. Bu rakamın son 10 yılın en düşük yağış miktarı olduğu belirtildi. İstanbul barajlarına 2021 yılında metrekareye 901,3 kilogram yağış düşmüştü.

İstanbullulara barajlardan kötü haber
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

her yıl aynı hikaye haberleri dinliyoruz... Gazze'de felaket var. su yok ekmek yok. yemek yok ilaç yok. Gazze'de insanlık ölüyor

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Haber YorumlarıStevie Wonder:

İstanbulun çoğu dışarıdan gelen yabancılar, mülteciler, bunları davet eden suyunu aşını da düşünmüştür, düşünmediyse o düşünsün

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

yaka yaka ağaç bırakmadılar. nolacak ülkede ne yağmur yağıyor ne şu kaldı. yakıp yakıp satın katar'a ormanlarımızı.

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Haber YorumlarıMesut Keklik:

Kuraklık diye birşey yoktur küresel ısınma yalandır İstanbul yüzyıllardır su sorunu çekmiştir açın tarihe bakın

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Haber Yorumlarıali tartan:

Derd etmeyin imamınoğlu halleder

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Haber YorumlarıOnur Yener:

İstanbullular yatsın kalksın Erdoğan'a dua etsin, zamanında İstanbul'un su sorununu çözmeseydi bu gün Afrikalılardan farksız olurlardı... Aman neyse boşverin bu kafayla devam, her şey çok güzel olacak...

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

ekrem bey halleder..ekrem var çözüm var siz kendi işinize bakın..baharın sonu illaki çözüm var

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul fazlasıyla kalabalık olduğundan, her binanın çatısına yağmur suyu dolacak şekilde su depoları yapılması ve o suların tuvaletlerde kullanılması gerekmektedir. Her sifona basıldığında 3-5 litre su tüketiliyor.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

İmamoğlu bulur getirir.Ne için maaş alıyor.Bunınla ilgilenmeyecekte ne ile ilgilenecek. Avrupa gezilerinden arta kalan zamanda bu işlere baksın. Yada bana ne ya oy verenler düşünsün susuzluktan ne haliniz varsa görün

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Devleti yönetenler çıkarcılıktan başini kaldırıp ülkeye bakmadiklari için ülkeni hali içler acısı köylünün güzelim yaşantısını kötüleyip köylüyü şehirlerde sermayeye köle olsun diye İstanbul İzmir adana bursa Ankara gibi illere göç ettir bu da yetmiyormuş gibi Abd ve avrupanin savaş cikararak istikrarını bozduğu ülkelerin 12 milyon multecisini de bu şehirlere doldur yetmedi Afrika dan avrupaya olan göçün yönünü de Turkiyeye çevir tabiki barajın suda da yetmez ununda bulguru da

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